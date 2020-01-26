В Китае зафиксирована еще одна жертва смертельного коронавируса. Теперь число погибших вследствие болезни достигло 42 человек.
На территории Китая зафиксировали более 1,3 тысячи случаев заражения инфекцией, а по всему миру заболели более 1,4 тысячи человек. Гонконг объявил чрезвычайную ситуацию, закрыл школы, а также отказался от проведения праздников и ограничил связи с материковым Китаем.
В свою очередь, Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда число погибших в результате вспышки коронавируса возросло до 42.
Отмечается, что Китай также объявил о дальнейших транспортных ограничениях.
Ранее сообщалось, что председатель КНР заявил, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекциив Китае ускоряются.
Также сообщалось, что в Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.
С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".
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