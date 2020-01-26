Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

В Китае зафиксирована еще одна жертва смертельного коронавируса

26 января, 03:12

По всему миру зафиксировано более 1,4 тысячи случаев заражения вирусом

/ Фото: Getty Images

В Китае зафиксирована еще одна жертва смертельного коронавируса. Теперь число погибших вследствие болезни достигло 42 человек.

На территории Китая зафиксировали более 1,3 тысячи случаев заражения инфекцией, а по всему миру заболели более 1,4 тысячи человек. Гонконг объявил чрезвычайную ситуацию, закрыл школы, а также отказался от проведения праздников и ограничил связи с материковым Китаем.

В свою очередь, Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда число погибших в результате вспышки коронавируса возросло до 42.

Реклама

Отмечается, что Китай также объявил о дальнейших транспортных ограничениях.

В тренде
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности

Ранее сообщалось, что председатель КНР заявил, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекциив Китае ускоряются.

Также сообщалось, что в Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай жертвы вирус болезни инфекция коронавирус

Источник: Reuters

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на
Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на "врага Путина"Другие страны
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробностиДругие страны
"Величие" России высмеяли на наглядном примере: видеоРоссия
Иран не отдает Украине
Иран не отдает Украине "черные ящики" сбитого "Боинга": в Тегеране назвали причинуДругие страны
Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофе
Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофеУкраина
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себя
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себяУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...