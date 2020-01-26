По всему миру зафиксировано более 1,4 тысячи случаев заражения вирусом

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В Китае зафиксирована еще одна жертва смертельного коронавируса. Теперь число погибших вследствие болезни достигло 42 человек.

На территории Китая зафиксировали более 1,3 тысячи случаев заражения инфекцией, а по всему миру заболели более 1,4 тысячи человек. Гонконг объявил чрезвычайную ситуацию, закрыл школы, а также отказался от проведения праздников и ограничил связи с материковым Китаем.

В свою очередь, Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда число погибших в результате вспышки коронавируса возросло до 42.

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Отмечается, что Китай также объявил о дальнейших транспортных ограничениях.

Ранее сообщалось, что председатель КНР заявил, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекциив Китае ускоряются.

Также сообщалось, что в Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

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