В Китае запретили статью Путина: что произошло

Несмотря на сотрудничество России и Китая в газовой области, официальный Пекин запретил публикацию на своей территории – в том числе, и виртуально – перевод статьи президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.

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Об этом сообщила "Медуза", ссылаясь на данные сервиса WebSitePulse.

Пропагандистская статья российского президента "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" была опубликована в июне в The National Interest. В ней Путин фактически оправдывает оккупацию стран Балтии Советским Союзом и заговор нацистской Германии и сталинского СССР – пакт Молотова – Риббентропа.

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Ее перевод появился на китайской версии пропагандистского сайта Sputnik 20 июня, но в тот же день был заблокирован.

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И хотя в пресс-службе сайта произошедшее никак не объяснили, эксперты считают, что Пекин таким образом воздерживается от продвижения политики Кремля, несмотря на соглашение о стратегическом партнерстве российских и китайских государственных СМИ.

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Такое поведение Поднебесной профессор глобальных коммуникаций в Университете штата Джорджия Мария Репникова объясняет неравноценностью сотрудничества КНР и РФ и тем, что Россия в гораздо большей степени зависит от Китая, чем Китай от России.

Напомним, что перед 9 Мая Владимир Путин обвинил Польшу в сговоре с нацистской Германией и разделе Чехословакии, частично возложив на Варшаву ответственность за начало Второй мировой войны. Этот же тезис он повторяет и в своей статье.

Как на самом деле выглядела война, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Кроме того, от переписывания истории россиян и руководство их страны предостерег и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он считает, что в Кремле попытались "забыть" о существовании такого древнего государства, как Киевская Русь.

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