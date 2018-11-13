В Китае женщина на улице провалилась под землю

Сегодня, 00:19

Врачи зафиксировали у нее переломы ребер

фото: скриншот видео
фото: скриншот видео

В Китае женщина на улице провалилась под землю в результате обвала тротуара под ее ногами. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения, кадры опубликовал телеканал CGTN.

Отмечено, что инцидент произошел 11 ноября в городе Ланьчжоу в провинции Ганьсу на северо-западе страны. На кадрах видно, как тротуар сначала проседает, а затем проваливается на несколько метров вниз прямо под ногами женщины, которая по нему идет.

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Известно, что пострадавшую вытащили из ямы сотрудники правоохранительных органов. Врачи зафиксировали у нее переломы ребер, уточнил телеканал.

Напомним, ранее жительница Китая провалилась под пол на одной из станций метро в городе Шэньчжэнь. К счастью, незадачливая пассажирка в итоге отделалась исключительно микротравмами.

Ранее в селе Черемшан в Татарстане пропавшего 10-летнего мальчика нашла женщина, провалившаяся в колодец. 24 декабря начальник районного управления гражданской защиты Гулия Яруллина вышла на его поиски и упала во время обхода одной из улиц — люк она не заметила из-за снегопада. Мальчик находился на дне.
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