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В Китае женщина стала матерью в 67 лет

29 октября, 03:15

Женщина родила девочку весом два с половиной килограмма

В Китае пожилая женщина стала матерью – в 67 лет, благодаря кесареву сечению, она произвела на свет девочку весом два с половиной килограмма.

Малышка чувствует себя хорошо, как и ее мать. Обе находятся в больнице под присмотром врачей. Отцу девочки – 68. И он вместе со своей женой официально стали самой старшей парой страны, сумевшей самостоятельно родить малыша. У пары уже есть дети и внуки.

Напомним. ранее мы сообщали о том, что жительница Индии смогла забеременеть с помощью ЭКО (искусственного оплодотворения) в 74 года и смогла родить двухздоровых девочек.

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"Операция прошла без проблем. И мать, и младенцы здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако женщину увезли в реанимацию, чтобы восстановиться после стресса, который она испытала во время родов", – заявил врач, который проводил кесарево сечение.

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Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

Женщина не сможет кормить грудью, однако врачи не видят в этом никакой проблемы. Родители новорожденных были бездетными течение последних 57 лет. Однако даже после того, как женщина достигла менопаузы почти 25 лет назад, у нее было сильное желание стать матерью, и она ею стала.

Также мы сообщали о том, что в Японии родился ребенок на 24-й неделе беременности, притом что нормальным сроком считается — 38 недель. Мальчик целиком умещался в двух ладонях взрослого человека, а его вес в десять раз уступал нормальному, который составляет не менее 2,8 тысячи граммов.

А в прошлом месяце жительница американского города Колорадо-Спрингс Николь Холл родила здорового ребенка, сама при этом пережив клиническую смерть,

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Источник: Сегодня

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