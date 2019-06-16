В Китае жертвами мощного наводнения стали более 60 человек

Из зоны стихийного бедствия на юге и востоке Китая эвакуировали более 300 тысяч человек

Фото: AFP

В Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны. Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек.

И пока Поднебесная борется с ливнями, соседняя Индия страдает от аномальной жары, которая уже унесла жизни десятков людей.

Так, потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин. Водители, которые были в машинах на трассе в провинции Гуандун. Дороги оказались в грязи, а мосты размывает. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Из-за непогоды власти региона приказали экстренно эвакуировали свыше 300 тысяч человек – их вывозили лодками и применяли вертолеты.

"Мы не имеем другого выхода, кроме как помогать друг другу. Хорошо, что у нас есть такие спасатели, которые могут даже еду принести голодным", – говорят спасатели.

В зону стихийного бедствия уже вызвали спецотряды спасателей. Привлекли и сотрудников местных предприятий. Однако люди устают и иногда, просто чтобы отдохнуть, ложатся под открытым небом на асфальте, а потом снова поднимаются и берутся за работу.

Власти считают убытки – ее представители говорят, что потеряно более 47 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур.

Тем временем, пока китайцы спасаются от дождей, Индия изнемогает от жары – это лето местные жители называют смертельным: самая низкая температура за последние дни составляла 48 градусов по Цельсию.

На улицах прохожим бесплатно раздают питьевую воду. По последним данным, жертвами аномального зноя стало как минимум 36 человек.

"Очень жарко. Солнце горячее, есть не хочется. Даже не знаю, как быть дальше, нужно же питаться", – говорят местные жители.

Синоптики говорят, что все дело в глобальном потеплении – именно из-за него на земном шаре все чаще происходят природные катаклизмы.

Напомним, в результате сильных дождей в центральной Индонезии, наводнения и оползни заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома.

Кроме этого, мы сообщали, что в Пакистане наводнение унесло жизни почти четырех десятков человек, еще более сотни пострадали. Жертвами ураганов и наводнений стали люди в провинциях Белуджистан, Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва.

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