В Китае жестко ответили на намерение Трампа по новым пошлинам

Такой способ оказания давления не сработает с Китаем, а также не будет содействовать разрешению проблемы, заявили в Пекине

Введение администрацией США нового пакета торговых пошлин будет агрессивным актом в отношении Китая, однако не сможет сломить его. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу на брифинге прокомментировала сообщение агентства Bloomberg о том, что президент США Дональд Трамп склоняется к введению дополнительных пошлин в 10% на китайские товары на сумму 200 млрд долларов.

"Это очень агрессивный акт. Такой способ оказания давления не сработает с Китаем, а также не будет содействовать разрешению проблемы. Тем, кто полагает, что такими ложными обвинениями возможно сломить Китай, пора очнуться", – указала Хуа Чуньин.

"Мы сохраняем приверженность равноправным переговорам, основанным на принципах взаимного уважения, равенства и доверия. Полагаем, что это отвечает фундаментальным интересам обеих сторон, а также соответствует тому, что желает видеть международное сообщество", - резюмировала официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп готов пойти на усиление торговой войны США с Китаем, из-за которой могут реформировать ВТО.

Напомним, Китай и США уже ввели взаимные пошлины на импорт товаров общей стоимостью 50 миллиардов долларов. Переговоры, направленные на снижение напряженности в торговых отношениях, завершились без существенного прорыва.

Новые 25%-ные пошлины затронут потребительские товары, включая стройматериалы, технологическую продукцию, велосипеды и одежду.