В Китай из-за границы "привезли" новые случаи COVID-19: подробности

За сутки в стране не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

/ Фото: REUTERS/Thomas Peter

За минувшие сутки, 5 мая, в Китае обнаружили только два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Их "привезли" из-за границы, сообщили на сайте Госкомздрава КНР.

Больных зафиксировали в провинции Шэньси. Еще у трех человек подозревают инфекцию – их обнаружили в Шанхае, но эти люди тоже приехали из-за границы. Примечательно, что за сутки в Поднебесной не было ни одного случая летального исхода от коронавируса.

Всего с начала эпидемии в Китае COVID-19 убил 4633 человека. А заразились в стране 82 883 человека. На данный момент в китайских медучреждениях лечат 339 человек, состояние 26 из них оценивается как тяжелое.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств того, что COVID-19 искусственно создали в лаборатории в Китае, на данный момент нет.

Также мы рассказывали, что COVID-19 мутировал в 33 различных штамма. Самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

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