Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,98
29,27
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Китай из-за границы "привезли" новые случаи COVID-19: подробности

6 мая, 07:37

Тина Наринецкая

За сутки в стране не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

/ Фото: REUTERS/Thomas Peter

За минувшие сутки, 5 мая, в Китае обнаружили только два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Их "привезли" из-за границы, сообщили на сайте Госкомздрава КНР.

Больных зафиксировали в провинции Шэньси. Еще у трех человек подозревают инфекцию – их обнаружили в Шанхае, но эти люди тоже приехали из-за границы. Примечательно, что за сутки в Поднебесной не было ни одного случая летального исхода от коронавируса.

Всего с начала эпидемии в Китае COVID-19 убил 4633 человека. А заразились в стране 82 883 человека. На данный момент в китайских медучреждениях лечат 339 человек, состояние 26 из них оценивается как тяжелое.

Реклама

В тренде
В Мали погиб украинец: служил во французском Иностранном легионе

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств того, что COVID-19 искусственно создали в лаборатории в Китае, на данный момент нет.

Также мы рассказывали, что COVID-19 мутировал в 33 различных штамма. Самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай эпидемия больные инфекция заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 6 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 6 маяЕвросоюз
У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругами
У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругамиДругие страны
Названа причина предсмертного состояния Ким Чен Ына: СМИ опубликовали детали
Названа причина предсмертного состояния Ким Чен Ына: СМИ опубликовали деталиДругие страны
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причина
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причинаРоссия
Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов
Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристовTravel

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...