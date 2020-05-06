В Китай из-за границы "привезли" новые случаи COVID-19: подробности

За минувшие сутки, 5 мая, в Китае обнаружили только два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Их "привезли" из-за границы, сообщили на сайте Госкомздрава КНР.
Больных зафиксировали в провинции Шэньси. Еще у трех человек подозревают инфекцию – их обнаружили в Шанхае, но эти люди тоже приехали из-за границы. Примечательно, что за сутки в Поднебесной не было ни одного случая летального исхода от коронавируса.
Всего с начала эпидемии в Китае COVID-19 убил 4633 человека. А заразились в стране 82 883 человека. На данный момент в китайских медучреждениях лечат 339 человек, состояние 26 из них оценивается как тяжелое.
Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.
А вот в ВОЗ заявили, что доказательств того, что COVID-19 искусственно создали в лаборатории в Китае, на данный момент нет.
Также мы рассказывали, что COVID-19 мутировал в 33 различных штамма. Самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.
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