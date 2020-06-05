В Китай снова "привезли" коронавирус: что известно о новых случаях

В Поднебесной за сутки не было ни одной смерти от COVID-19

В Китае, в котором недавно рассказали о новой версии происхождения коронавируса, за последние сутки, 4 июня, обнаружили восемь новых случаев COVID-19. Все "активные" больные приехали в Поднебесную из-за границы, рассказали в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Четырех заболевших с симптомами обнаружили в Шанхае, еще одного – в провинции Сычуань. Что касается бессимптомных зараженных, то их за сутки нашли три. Из них "импортным" оказался только один. На данный момент в Поднебесной под наблюдением врачей находятся 297 бессимптомных носителей.

Отметим, что за сутки в стране не зарегистрировано ни одного летального исхода от COVID-19. Всего же с начала эпидемии жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека.

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Также отметим, что на китайских территориях вне материковой части за сутки обнаружили шесть новых случаев заражения. Все они зафиксированы в Гонконге.

Ранее мы рассказывали, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая за отказ сотрудничать при расследовании происхождения COVID-19. Соответствующий законопроект уже представили сенаторы Республиканской партии.

Кроме того, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

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