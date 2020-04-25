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В Китай снова "привезли" коронавирус: в стране зафиксировали новые случаи

25 апреля, 07:45

Тина Наринецкая

За сутки в Поднебесной не зафиксировали ни одного летального случая от COVID-19

За минувшие сутки, 24 апреля, в Китае обнаружили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 11 из них "привезли" из-за границы, сообщили на сайте Госкомздрава КНР.

Один локальный случай инфицирования зафиксировали в провинции Хэйлунцзян. При этом в стране за сутки не было ни одного летального исхода среди инфицированных коронавирусом. С начала эпидемии в Поднебесной от COVID-19 умерли 4632 человека.

Всего же в стране были зафиксированы 82 816 случаев инфицирования, из них 1629 – оказались "импортными".

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Кроме того, ранее китайские врачи в Ухане сообщили о растущем числе случаев повторного заражения у пациентов, которые переболели COVID-19. Впрочем, до сих пор не было никаких подтверждений того, что такие положительные пациенты заражают других.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен будет понести ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19.

Кроме того, Соединенные Штаты временно прекратили финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай эпидемия инфекция заражение коронавирус пандемия

Источник: Интерфакс

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