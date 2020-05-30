Українська
$ 26,91
29,62
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Китай снова "привезли" новые случаи COVID-19: что о них известно

30 мая, 08:34

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

За сутки в стране не было ни одной смерти от коронавируса

В Китае, в котором сделали неожиданное заявлении о происхождении нового коронавируса, за последние сутки, 29 мая, обнаружили восемь новых случаев COVID-19. Об этом рассказали в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

У четырех зараженных болезнь протекала в активной форме, а у остальных – симптомов не было. Все "активные" больные приехали из-за границы в провинции: Шаньдун – два, Гуандун – один, Шанхай – один. Из бессимптомных носителей "импортированым" оказался только один.

Отметим, что за сутки в Поднебесной не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса. Что касается китайских территорий вне материковой части, 29 мая выявлено 14 новых случаев заражения: 13 – в Гонконге, один – на Тайване.

Реклама

В тренде
Посла России вызвали на ковер в Германии: россиянам грозят новые санкции

Ранее мы рассказывали, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая за отказ сотрудничать при расследовании происхождения COVID-19. Соответствующий законопроект уже представили сенаторы Республиканской партии.

Кроме того, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай эпидемия вирус больные инфекция коронавирус пандемия

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 30 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 30 маяЕвросоюз
Новости из Китая ударили по рынку нефти
Новости из Китая ударили по рынку нефтиЭкономика
Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирус
Им повезло: 10 стран, куда до сих пор не добрался коронавирусДругие страны
Антарктида
Антарктида "расцвела": ученых ошарашили фото зеленого континентаДругие страны
Турция истребляет российские ЗРК
Турция истребляет российские ЗРК "Панцирь" в Ливии: видеоДругие страны
Работают с коронавирусом с 2004 года: неожиданное признание ученых из Уханя
Работают с коронавирусом с 2004 года: неожиданное признание ученых из УханяДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять