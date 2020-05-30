В Китай снова "привезли" новые случаи COVID-19: что о них известно

За сутки в стране не было ни одной смерти от коронавируса

В Китае, в котором сделали неожиданное заявлении о происхождении нового коронавируса, за последние сутки, 29 мая, обнаружили восемь новых случаев COVID-19. Об этом рассказали в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

У четырех зараженных болезнь протекала в активной форме, а у остальных – симптомов не было. Все "активные" больные приехали из-за границы в провинции: Шаньдун – два, Гуандун – один, Шанхай – один. Из бессимптомных носителей "импортированым" оказался только один.

Отметим, что за сутки в Поднебесной не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса. Что касается китайских территорий вне материковой части, 29 мая выявлено 14 новых случаев заражения: 13 – в Гонконге, один – на Тайване.

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Ранее мы рассказывали, что Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая за отказ сотрудничать при расследовании происхождения COVID-19. Соответствующий законопроект уже представили сенаторы Республиканской партии.

Кроме того, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

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