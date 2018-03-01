В китайском интернете запретили букву "N"

После того, как Компартия предложила снять ограничение на количество сроков для лидера страны, в "черном списке" появилось более 30 новых слов и выражений

В социальной сети Weibo (китайском аналоге Твиттера) больше нельзя найти записи по нескольким десяткам запросов, в том числе с латинской буквой "N". Активисты, занимающиеся обходом интернет-блокировок в Китае, объяснили запрет символа его использованием в выражениях вроде "n сроков на посту", передает издание China Digital Times.

К числу запрещенных выражений относятся слова "пожизненный", "бессмертный" и "культ личности", а также названия книг о гражданской войне в Китае, антиутопий "Скотный двор", "Дивный новый мир" и "1984", кинокомпании "Дисней" и ее серии мультфильмов "Винни Пух".

Под запрет также попало вымышленное имя "Си Цзэдун", образованное от слияния имён глав Коммунистической партии Китая — Мао Цзэдуна и Си Цзиньпина) и имя китайского военачальника Юань Шикая, который в начале 20 века пытался восстановить Китайскую империю.

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Регулирование китайских соцсетей ужесточили после недавнего предложения ЦК Компартии Китая: убрать из конституции ограничение на количество сроков для главы государства. Если это решение поддержит пленум партии, действующий генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин сможет остаться на своём посту после окончания второго из его пятилетних сроков в 2023 году.

Напомним, ранее в Китае ввели новостной запрет. Администрация по киберпространству страны, которая курирует сеть в КНР, запретила крупнейшим онлайн-компаниям публиковать оригинальные новостные сообщения. Теперь на их сайтах могут появляться только те новости, которые ранее были размещены в печатных и онлайн-СМИ, контролируемых государством.

Кроме того, правительство Китая — крупнейшего интернет-рынка мира по масштабу аудитории — может законодательно потребовать от пользователей предоставлять свои реальные имена и другие персональные данные при заключении контракта с провайдерами интернет-связи.