В КНДР начали сносить ядерный полигон: появились фото

Сегодня, 09:57

На спутниковых фото, которые обнародовала 38 North, видно, что на полигоне уже начали демонтаж строений


Слева фото от 20 апреля, справа от 7 мая

Слева фото от 20 апреля, справа от 7 мая

Слева фото от 20 апреля, справа от 7 мая

Слева фото от 20 апреля, справа от 7 мая

Слева фото от 20 апреля, справа от 7 мая

В Северной Корее начался демонтаж ядерного полигона Пхунгери, о чем ранее заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает американская исследовательская группа при Университете имени Джона Хопкинса 38 North.

"С момента нашего последнего анализа было снесено несколько ключевых зданий оперативной поддержки, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов. Фрагменты рельс для горных тележек, вероятно, также были демонтированы. Кроме того, некоторые тележки, похоже, были опрокинуты и/или разобраны, а несколько небольших навесов/надворных построек вокруг участка убрали", – сообщили в 38 North.

В то же время, как отмечается, другие более значимые здания вокруг объекта до сих пор остаются на месте, включая два больших здания в командном центре и главной административной зоне поддержки. Также еще не были закрыты туннельные входы.

На спутниковых фото, которые обнародовала 38 North, видно, что на полигоне уже начали  демонтаж строений, фото были сделаны 20 апреля и 7 мая. За это время количество зданий уменьшилось.

Как сообщалось, публичная церемония закрытия ядерного полигона в КНДР пройдет 23-25 мая

Из-за "ограниченного пространства" на полигоне присутствовать на церемонии смогут журналисты только из пяти стран – из Южной Кореи, Китая, России, США и Великобритании.
КНДР, северная корея, ядерный полигон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

фото AFP

Пхеньян прекращает ядерные и ракетные испытания

21 Апреля, 02:04

Ким Чен Ын объявил, что власти закроют ядерный полигон на севере страны

Другие страны

Фото:AFP

"Прогресс для всех": как мир отреагировал на отказ КНДР от ядерных испытаний

21 Апреля, 13:53

Политики и дипломаты разных стран приветствуют решение Северной Кореи отказаться от ядерных испытаний, но относятся заявлению с осторожностью 
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Закрытие ядерного полигона КНДР: у разведки США возникли сомнения

28 Апреля, 09:54

Разведчики предположили, что полигон может быть довольно быстро восстановлен

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

"Спасибо за благородный жест": Трамп поблагодарил КНДР

13 Мая, 00:54

Президент США приветствовал решение закрыть ядерный полигон
Загрузка...