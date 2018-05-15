В КНДР начали сносить ядерный полигон: появились фото

На спутниковых фото, которые обнародовала 38 North, видно, что на полигоне уже начали демонтаж строений

В Северной Корее начался демонтаж ядерного полигона Пхунгери, о чем ранее заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает американская исследовательская группа при Университете имени Джона Хопкинса 38 North.

"С момента нашего последнего анализа было снесено несколько ключевых зданий оперативной поддержки, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов. Фрагменты рельс для горных тележек, вероятно, также были демонтированы. Кроме того, некоторые тележки, похоже, были опрокинуты и/или разобраны, а несколько небольших навесов/надворных построек вокруг участка убрали", – сообщили в 38 North.

В то же время, как отмечается, другие более значимые здания вокруг объекта до сих пор остаются на месте, включая два больших здания в командном центре и главной административной зоне поддержки. Также еще не были закрыты туннельные входы.

На спутниковых фото, которые обнародовала 38 North, видно, что на полигоне уже начали демонтаж строений, фото были сделаны 20 апреля и 7 мая. За это время количество зданий уменьшилось.

Как сообщалось, публичная церемония закрытия ядерного полигона в КНДР пройдет 23-25 мая.

Из-за "ограниченного пространства" на полигоне присутствовать на церемонии смогут журналисты только из пяти стран – из Южной Кореи, Китая, России, США и Великобритании.