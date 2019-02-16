В КНДР нашли еще одну базу с баллистическими ракетами
Международные исследователи утверждают, что на секретной базе КНДР находятся ракет среднего радиуса действия
На территории КНДР находится секретная база, на которой базируются баллистические ракеты средней дальности. Но точных данных о количестве таких ракет и их оснащенности на данный момент нет. Такие данные содержатся в опубликованном в пятницу докладе американского Центра стратегический и международных исследований.
Отмечается, что база расположена в 250 км от демилитаризованной зоны. По данным американского аналитического центра, эта база является одной из 20 секретных баз КНДР, где базируются баллистические ракеты.
Доклад был опубликован на фоне ведущейся подготовки ко второму саммиту между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ранее сообщалось, что на территории КНДР обнаружили 13 ракетных баз, о которых Пхеньян не заявлял на переговорах с Соединенными Штатами.
Кроме того, Пхеньян уже предупреждал Вашингтон, что не остановит свою ядерную программу, если США не предоставят со своей стороны гарантии безопасности.
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