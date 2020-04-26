В КНДР отреагировали на сообщения о смерти Ким Чен Ына

Информация о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности, заявил глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос.

Об этом, в субботу, 25 апреля, сообщает Bloomberg.

По его словам, слухи о смерти "нашего маршала являются ложными и злонамеренными".

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Ранее о возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына сообщило издание New York Post. В своем материале журналисты ссылались на заместителя директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV, которая утверждала, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на свой "очень солидный источник".

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О смерти северокорейского лидера сообщил и Fox News, ссылается на японский журнал Shukan Gendai, который написал об ухудшении состояния северокорейского лидера со ссылкой на хирурга, который участвовал в его операции.

В свою очередь, Daily Mail стало известно, что состояние здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына намного серьезнее, чем ранее сообщалось. Сообщается, что лидер КНДР находится "в вегетативном состоянии".

Напомним, что в последний раз о появлении Ким Чен Ына на публике на заседании Политбюро правящей Трудовой партии Кореи сообщалось 11 апреля. Между тем, в день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена 15 апреля традиционных сообщений о визите его внука в Кымсусанский Дворец Солнца не последовало. Ким Чен Ын ни разу не пропускал эту церемонию за время своего правления с 2011 года. Пропущенная Ким Чен Ыном церемония в Кымсусанском Дворце Солнца породила слухи о возможной болезни и даже смерти северокорейского лидера.

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