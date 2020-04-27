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В КНДР сообщили, почему Ким Чен Ын не появляется на публике

27 апреля, 03:01

Елена Вус

Центральная газета народной республики не публикует новых фотографий диктатора

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын, о смерти которого в последнии дни активно сообщают СМИ, не появляется на публике, так как работает с документами.

Об этом сообщила в понедельник, 27 апреля, центральная газета народной республики "Нодон синмун".

По их словам, Ким Чен Ын направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма. При этом, когда он это сделал, не указано.

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"Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые приняли активное участие в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальма", – отмечается в статье.

"Нодон синмун" также не публикует новых фотографий Ким Чен Ына.

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Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за 15 дней появился на публике. Телевидение КНДР сообщило о встрече председателя государства с рабочими крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен.

Кроме того, поезд, которым пользуется лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, якобы находящийся за пределами Пхеньяна, был запечатлен на спутниковых снимках у его резиденции в курортном городе на востоке КНДР на фоне слухов об ухудшении здоровья северокорейского лидера.

Видео: Reuters

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смерть слухи КНДР болезни Ким Чен Ын

Источник: ТАСС

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