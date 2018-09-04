В КНДР умер ключевой разработчик ядерной программы

По информации западных СМИ, Чжу Гю Чхан принимал активное участие в разработке двух ракет дальнего радиуса действия "Ынха-3"

В Северной Кореи умер кандидат в члены ЦК Трудовой партии Кореи, депутат Верховного Народного Собрания КНДР, академик, профессор, доктор и советник ЦК партии Чжу Гю Чхан. Об этом сообщило северокорейское агентство ЦТАК.

Как отмечается, ученый скончался в возрасте 89 лет из-за цитопении.

ЦТАК называет Чжу Гю Чхана "близким боевым товарищем по революции уважаемого высшего руководителя товарища Ким Чен Ына".

По информации западных СМИ, Чжу Гю Чхан был ключевым ученым по разработке ядерной программы КНДР и принимал активное участие в разработке двух ракет дальнего радиуса действия "Ынха-3", запущенных в 2012 году.

За участие в ядерной программе КНДР ученый в 2013 году попал в санкционный список США. В 2015 году он вышел на пенсию.

Напомним, КНДР отвергла все предложения США по ядерному разоружению.

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.