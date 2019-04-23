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В КНДР впервые подтвердили информацию о встрече Ким Чен Ына и Путина

Сегодня, 00:57

Визит лидера КНДР состоится по приглашению российского президента Владимира Путина

Глава КНДР Ким Чен Ын скоро посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом во вторник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. В ходе визита запланированы переговоры между Ким Чен Ыном и президентом РФ". Визит лидера КНДР состоится по приглашению российского президента Владимира Путина.

Это первое официальное подтверждение в СМИ КНДР планируемой встречи лидеров двух стран. Место и время проведения саммита агентство не приводит.

Правда, в последние дни Ким Чен Ын успел согласиться на третий саммит с Дональдом Трампом, а также получить приглашение на новую межкорейскую встречу от Сеула.

Ранее ипломатический источник газеты "Известий" отметил, что "возможно, это поменяет его подходы относительно визита в Россию. Он человек импульсивный". Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что подготовка визита лидера КНДР в Россию ведется достаточно давно, но точные даты и место проведения встречи объявлять не стал.

Ранее корейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться на следующей неделе.

"Президент России Путин собирается посетить Дальний Восток 24-го числа для участия во внутреннем мероприятии", – сообщили в агентстве.

Как предположил один из собеседников агентства, Путин, скорее всего, совершит поездку в дальневосточный регион, граничащий с северо-восточной частью Северной Кореи, после участия в форуме по инфраструктуре Китая "Один пояс, один путь", который состоится в Пекине 26-27 апреля.

Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.

В то же время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в марте три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.


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Тег Россия, Путин, встреча, КНДР, РФ, Ким Чен Ын

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Источник:

ТАСС

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