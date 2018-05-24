В КНДР взрывами уничтожили ядерный полигон

Сегодня, 15:07

Демонтаж предусматривал уничтожение всех туннелей

Фото: AFP
Фото: AFP

Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Это произошло в присутствии иностранных журналистов. Об этом сообщает The Associated Press.

К наблюдению за закрытием полигона допустили журналистов из США, Великобритании, России, Китая и Южной Кореи, но не экспертов. Уничтожение происходило серией взрывов, которая продолжалась несколько часов.

КНДР пообещала закрыть полигон после того как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Пхеньян ранее заявил, что демонтаж ядерного полигона предусматривает обрушение всех туннелей с помощью взрывов, блокирования входов и ликвидации всех условий для наблюдения, помещений для исследований и постов охраны.

По информации южнокорейского агентства Yonhap, полигон в Пхунгери считался одним из важнейших объектов в программе создания ядерного оружия КНДР. Все шесть северокорейских ядерных испытаний были проведены там, включая последнюю и самую мощную детонацию в сентябре 2017 года.

Полигон построен в окружении гор высотой более 1000 метров в подземных гранитных породах и эксперты отмечают, что он имеет оптимальные географические условия для противостояния ударам детонации и снижения риска радиоактивных утечек.

Известно, что полигон состоял из четырех подземных туннелей, в которых установлены несколько перегородок и блокировочные двери для минимизации рисков.

Кроме того, северокорейские официальные СМИ сообщали, что проведение саммита под вопросом из-за того, что США и Южная Корея не стали отказывать от масштабных совместных военных учений.
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