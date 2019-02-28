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КНДР готова ликвидировать некоторые ядерные объекты взамен на частичную отмену санкций США

Сегодня, 22:10

США потребовали от Пхеньяна "еще одного дополнительного шага"

Дональд Трамп и Ким Чен Ын
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: AFP
КНДР готова ликвидировать некоторые ядерные объекты взамен на частичную отмену санкций США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7a8/252/5c77a82527e93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7a8/252/5c77a82527e93.jpg Другие страны США потребовали от Пхеньяна «еще одного дополнительного шага»

На прошедшем в Ханое саммите КНДР просила у США лишь частичной отмены санкций — в первую очередь, тех, которые вредят гражданскому сектору экономики и жизням простых людей. Об этом в четверг в отеле Melia, где остановился лидер КНДР Ким Чен Ын, заявил глава МИД КНДР Ли Ен Хо в ходе экстренного брифинга для узкого круга журналистов.

"Мы просили отмены только части санкций. Тех, которые наносят вред гражданскому сектору экономики и жизням простых людей. Мы не просили снимать все санкции", — подчеркнул он.

По словам главы МИД КНДР, северокорейская сторона предложила взамен ликвидировать все ядерные объекты в Йонбене.

"Мы также пообещали остановить все ракетные и ядерные испытания", — добавил он.

"Текущие предложения нашей стороны — максимально возможные на данный момент. Но сложно сказать, сумеют ли стороны договориться в рамках обоюдных предложений. Но текущая позиция КНДР не изменится, даже если США предложат новые переговоры", — сказал глава МИД КНДР и добавил, что США — сверх озвученного северокорейской стороной — потребовали от Пхеньяна "еще одного дополнительного шага".

Как сообщалось, КНДР сделала реалистичное предложение США в ходе саммита в Ханое. Во время двухдневного саммита лидеры КНДР и США провели серьезные и сдержанные дискуссии и проявляли обоюдную сдержанность.

Ранее мы писали, почему провалились переговоры Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.

Дональд Трамп заявил, что саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.

При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

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Тег США, КНДР, Трамп, санкции, Ким Чен Ын

Вы сейчас просматриваете новость " КНДР готова ликвидировать некоторые ядерные объекты взамен на частичную отмену санкций США". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

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