В Колумбии горит крупный нефтепровод: власти заявили о теракте
Правоохранители полагают, что преступление совершили местные боевики
В Колумбии произошел пожар на нефтепроводе. Неизвестные заложили бомбу под трубы вблизи границы государства с Эквадором. На месте пожара работают спасатели. Специалисты уверяют, что ситуация находится под контролем.
Правоохранители полагают, что преступление совершили местные боевики. Ведь в стране много лет действуют партизанские отряды. Эти люди отстаивают левые взгляды.
Взорвать нефтепровод в Колумбии пробуют уже не первый раз. Только в 2018 году было совершено 80 таких попыток.
Последнее время террористы активизировались и совершили немало других "акций". Так, недавно в столице Колумбии Боготе жертвами взрыва стал 21 человек. Теракт произошел у здания национальной полицейской академии страны. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания академии. Генеральный прокурор страны Нестор Умберто Мартинес заявил, что имя преступника — Хосе Альдемар Рохас Родригес.
Кроме того, в северной провинции Колумбии Кордова в ночном клубе произошел мощный взрыв. По меньшей мере 13 человек пострадали. Как выяснилось, в заведении взорвалось взрывное устройство. Его в здание подбросили неизвестные. На момент взрыва в клубе сотни футбольных болельщиков смотрели финал кубка страны.
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