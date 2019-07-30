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В Колумбии обвинили Мадуро в предоставлении убежища террористам и наркоторговцам

Сегодня, 04:07

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны

/ Фото: AFP

В Колумбии обвинили Мадуро в предоставлении убежища террористам и наркоторговцам https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE Другие страны Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны

Президент Колумбии Иван Дуке обвинил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в предоставлении убежища террористам и торговцам наркотиками. Соответствующее заявление он сделал во время своей поездки в Китай.

"Николас Мадуро принимал колумбийских террористов на протяжении многих лет. Это еще раз подтверждает, что Венесуэла является убежищем для террористов и торговцев наркотиками", — заявил Дуке.

Колумбийский лидер также вновь подчеркнул, что на территории Боливарианской Республики скрываются представители леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения", борьбу с которой ведет Богота.

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Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле"

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Венесуэла наркотики Мадуро

Источник: ТАСС

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