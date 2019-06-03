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В Колумбии окончание сбора урожая отметили битвой томатами

3 июня, 17:26

Поучаствовать в помидорной войне пригласили всех желающих


В Колумбии окончание сбора урожая отпраздновали томатной битвой. Для этого посреди поля выложили гору спелых помидоров и пригласили всех желающих попробовать себя овощной войне.

Участники приходили в белых футболках, но уже через несколько минут одежда становилась красной от томатного сока. Тех, у кого разрывается сердце от такого перевода продуктов, организаторы успокаивают. Говорят, что это – так называемые остатки урожая и они непригодны для еды.

Напомним, не так давно на таможенном посту "Хмельницкий-центральный" в Хмельницкой области задержали партию турецких помидоров весом почти 15 тонн.

Кроме того, ранее на территорию страны не пропустили партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны.

Также мы писали о том, что 2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.

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Тег урожай, Колумбия, битва, сбор, томаты

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