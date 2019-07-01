В Колумбии прошел необычный праздник в честь ослов

В этот день непарнокопытных наряжают в костюмы и парики, водят по городским улочкам и проводят разные конкурсы

Фото: REUTERS/Baz Ratner.

В Колумбии, где в прошлом месяце в честь окончания сбора урожая состоялась томатная битва, отметили День ослов.

Праздник прошел в небольшом городке Сан-Антеро. Таким образом, люди решили уважить животных, которые веками были незаменимыми помощниками местных фермеров. Сейчас на замену им приходит хозяйственная техника, но это не умаляет ни благодарности, ни любви к ослам.

В честь праздника этих непарнокопытных наряжают в костюмы и парики, водят по городским улочкам, а также проводят разнообразные конкурсы.

Самое популярное соревнование в этот день – копирование ослиные крика, в нем участвуют десятки людей.

Напомним, этой весной в Бразилии состоялся ежегодный карнавал, сотни участников которого удивляли своими яркими и откровенными нарядами.

Кроме того, в марте в Боливии прошел самый самый старый фестиваль в Латинской Америке – уходящий корнями в индианское прошлое континента карнавал в Оруро. Во время карнавала сотни людей оделись в разнообразные костюмы и отправились по четырехкилометровому маршруту. Весь этот путь, на который ушло почти 20 часов, играла музыка.

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