Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Колумбии прошел необычный праздник в честь ослов

1 июля, 19:32

В этот день непарнокопытных наряжают в костюмы и парики, водят по городским улочкам и проводят разные конкурсы

Фото: REUTERS/Baz Ratner
Фото: REUTERS/Baz Ratner.

В Колумбии, где в прошлом месяце в честь окончания сбора урожая состоялась томатная битва, отметили День ослов.

Праздник прошел в небольшом городке Сан-Антеро. Таким образом, люди решили уважить животных, которые веками были незаменимыми помощниками местных фермеров. Сейчас на замену им приходит хозяйственная техника, но это не умаляет ни благодарности, ни любви к ослам.

В честь праздника этих непарнокопытных наряжают в костюмы и парики, водят по городским улочкам, а также проводят разнообразные конкурсы.

Самое популярное соревнование в этот день – копирование ослиные крика, в нем участвуют десятки людей.

Напомним, этой весной в Бразилии состоялся ежегодный карнавал, сотни участников которого удивляли своими яркими и откровенными нарядами.

Кроме того, в марте в Боливии прошел самый самый старый фестиваль в Латинской Америке – уходящий корнями в индианское прошлое континента карнавал в Оруро. Во время карнавала сотни людей оделись в разнообразные костюмы и отправились по четырехкилометровому маршруту. Весь этот путь, на который ушло почти 20 часов, играла музыка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сельское хозяйство, Колумбия, праздник, карнавал, осел, скот

Вы сейчас просматриваете новость " В Колумбии прошел необычный праздник в честь ослов". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Монстро-Трамп и Клоун Макрон: в Ницце начался ежегодный карнавал

6 февраля, 21:44

Организаторы праздника представили в самых насмешливых образах сильных мира сего

В Венеции начался ежегодный карнавал: появились яркие фото и видео

18 февраля, 15:32

Открывал праздник парад гондольеров – на воду по такому случаю спустили 130 лодок, которыми управляли наряженные гондольеры

Малыши-монстрыши, подводная пицца и ужасы от Warner Bros: как отмечали Хеллоуин в США

1 ноября 2018, 23:16

Где только в США ни отмечали Хэллоуин – и в роддомах, и под водой, и в барах

Принцы, супергерои и страусы: как в Нидерландах проходит ежегодный карнавал

4 марта, 13:58

Участники гуляний обязаны выполнять лишь два условия – пить и танцевать

Неизвестные в масках напали на карнавал в Венесуэле

4 марта, 23:42

Все произошедшее привело к тому, что люди в панике стали покидать место событий

В Греции прошли бои мукой: яркие фотографии попали в сеть

12 марта, 18:37

Традиция уходит в османское прошлое Греции, когда карнавалы были запрещены, поэтому люди вымазывали лицо пеплом

Куркума спасет больные суставы

Умер Андрей Харитонов - биография, фильмы и семья актера

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Почему Принц Гарри выбрал в жены именно Меган Маркл

Евгений Алдонин рассказал о жизни дочери после смерти Началовой

Саакашвили показал свой дом под Киевом

"В фигурном катании есть тренд на раздевание" - интервью

Самые вредные свекрови по знаку Зодиака

Самые забавные видео с участием детей Галкина и Пугачевой

"Изначально врачи отводили Фернандо до 12 месяцев"

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Как перестать потеть

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь