В Колумбии в авиакатастрофе погиб мэр города и его семья

Никто на борту не выжил

Фото: eltiempo.com.

В Колумбии в авиакатастрофе погиб мэр города и его семья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/432/c71/5c8432c71970d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/432/c71/5c8432c71970d.png 2019-03-09T23:29:00+02:00 Другие страны Никто на борту не выжил

В результате крушения самолета в Колумбии погибли 12 человек. Об этом сообщает El Tiempo.

"Самолет вылетел из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре и направился в город Вильявисенсио. В пути пилот объявил о чрезвычайной ситуации и попытался приземлиться в муниципалитете Сан-Мартин, однако посадка прошла неудачно", – говорится в сообщении.

Вскоре горящий самолет обнаружили между Сан-Мартин и Сан-Карлос-де-Гуароа в Мета-департаменте Колумбии.

Среди пассажиров были мэр поселения Тарайра Дорис Лизет Виллегас Чара, расположенного на юго-востоке страны, ее муж Альберто Араке и их дочь.

Эксперты по расследованию авиационных происшествий гражданской авиации готовятся начать процедуру, установленную Международной организацией гражданской авиации ИКАО, для выяснения возможных причин аварии.

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