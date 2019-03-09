Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Колумбии в авиакатастрофе погиб мэр города и его семья

Сегодня, 23:29

Никто на борту не выжил

Фото: eltiempo.com
Фото: eltiempo.com.
В Колумбии в авиакатастрофе погиб мэр города и его семья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/432/c71/5c8432c71970d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/432/c71/5c8432c71970d.png Другие страны Никто на борту не выжил

В результате крушения самолета в Колумбии погибли 12 человек. Об этом сообщает El Tiempo.

"Самолет вылетел из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре и направился в город Вильявисенсио. В пути пилот объявил о чрезвычайной ситуации и попытался приземлиться в муниципалитете Сан-Мартин, однако посадка прошла неудачно", – говорится в сообщении.

Вскоре горящий самолет обнаружили между Сан-Мартин и Сан-Карлос-де-Гуароа в Мета-департаменте Колумбии.

Среди пассажиров были мэр поселения Тарайра Дорис Лизет Виллегас Чара, расположенного на юго-востоке страны, ее муж Альберто Араке и их дочь.

Эксперты по расследованию авиационных происшествий гражданской авиации готовятся начать процедуру, установленную Международной организацией гражданской авиации ИКАО, для выяснения возможных причин аварии.

Напомним,1 марта в Форт-Лодердейле, что на юге Флориды, легкомоторный самолет врезался в жилой небоскреб, в результате аварии погиб пилот. По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет Piper PA-25 был рассчитан на одного человека. Пилот, тело которого еще не опознано, был единственным человеком на борту. Сообщается, что самолет врезался в квартиру между 16 и 17 этажами, а затем упал на территорию бассейна внизу. Людей из здания эвакуировали пожарные, о пострадавших не сообщается. По словам очевидца, авария выглядела так, будто самолет "просто не справился с управлением и врезался прямо в здание".

Ранее возле Москвы самолет рухнул на частный дом. Авиакатастрофа легкомоторного самолета "Охотник С72" на территории садоводческого товарищества.

Ранее мы писали, что в Непале в горах разбился вертолет с министром. Местные жители слышали звук взрыва и видели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения.

Напомним, в Индии разбился военный самолет. Инцидент произошел на следующий день после того, как ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Колумбия, министр, самолет, жертвы, авиакатастрофа

Вы сейчас просматриваете новость " В Колумбии в авиакатастрофе погиб мэр города и его семья". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США легкомоторный самолет упал в озеро в США, есть жертвы

Сегодня, 04:05

В настоящее время выясняются причины произошедшего

Пассажир молился об авиакатастрофе и был выгнан за борт самолета

Вчера, 15:31

Пилот принял решение выгнать мужчину из самолета

Джейсон Момоа пережил в небе большой стресс – подробности

7 марта, 16:40

Актер рассказал о том, как его самолет совершил аварийную посадку

Метель с сыром и папперони: пилот кормил пиццей застрявших во время непогоды пассажиров

7 марта, 09:55

Пассажиры были довольны и поблагодарили пилота за такую вкусную компенсацию стресса

Омелян оценил рынок украинских пассажирских авиаперевозок

7 марта, 01:19

По его словам, украинцы все еще очень мало летают

В США у пассажира самолета конфисковали гранатомет

6 марта, 05:48

Мужчина заявил, что считал разрешенным в стране провоз в сдаваемом багаже гранатомета в разобранном виде

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

Экс-жена Джигарханяна и ее молодой любовник показали общее фото

Красная карточка: Янину Соколовскую выдворили из ток-шоу

Дрюк оказалась агентом украинской контрразведки,- СМИ

Возле Киева нашли волка: его сбила машина

Видео удара украинских военных по танку боевиков "ЛНР" (видео)

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

5 признаков того, что вы подхватили вирус бедности
Загрузка...

"Нос картошкой": жена динамовца показала свое лицо спустя три дня после ДТП

Вчера, 12:10

Ирина Морозюк, которая "едва не умерла" в Турции, напевает песенку и посылает воздушные поцелуи

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

Вчера, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

8 марта, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

8 марта, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Пиарное самоубийство Гладковских

В лосинах и без макияжа: Тина Кароль показала повседневный образ

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом