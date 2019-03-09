В Колумбии в авиакатастрофе погиб мэр города и его семья
Никто на борту не выжил
В результате крушения самолета в Колумбии погибли 12 человек. Об этом сообщает El Tiempo.
"Самолет вылетел из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре и направился в город Вильявисенсио. В пути пилот объявил о чрезвычайной ситуации и попытался приземлиться в муниципалитете Сан-Мартин, однако посадка прошла неудачно", – говорится в сообщении.
Вскоре горящий самолет обнаружили между Сан-Мартин и Сан-Карлос-де-Гуароа в Мета-департаменте Колумбии.
Среди пассажиров были мэр поселения Тарайра Дорис Лизет Виллегас Чара, расположенного на юго-востоке страны, ее муж Альберто Араке и их дочь.
Эксперты по расследованию авиационных происшествий гражданской авиации готовятся начать процедуру, установленную Международной организацией гражданской авиации ИКАО, для выяснения возможных причин аварии.
Напомним,1 марта в Форт-Лодердейле, что на юге Флориды, легкомоторный самолет врезался в жилой небоскреб, в результате аварии погиб пилот. По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет Piper PA-25 был рассчитан на одного человека. Пилот, тело которого еще не опознано, был единственным человеком на борту. Сообщается, что самолет врезался в квартиру между 16 и 17 этажами, а затем упал на территорию бассейна внизу. Людей из здания эвакуировали пожарные, о пострадавших не сообщается. По словам очевидца, авария выглядела так, будто самолет "просто не справился с управлением и врезался прямо в здание".
Ранее возле Москвы самолет рухнул на частный дом. Авиакатастрофа легкомоторного самолета "Охотник С72" на территории садоводческого товарищества.
Ранее мы писали, что в Непале в горах разбился вертолет с министром. Местные жители слышали звук взрыва и видели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения.
Напомним, в Индии разбился военный самолет. Инцидент произошел на следующий день после того, как ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков.
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