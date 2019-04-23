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В Колумбии возросло число жертв оползня

Сегодня, 05:56

В результате схода оползня восемь домов оказались завалены грязью и камнями

Фото: Flickr

Число жертв оползня в Колумбии увеличилось до 28 человек. Об этом сообщила Национальная служба по контролю за стихийными бедствиями. "За последние два дня были найдены тела 28 человек", — говорится в сообщении. Отмечается, что поисковые работы продолжатся с рассветом.

Ранее поступала информация о 19 погибших. Еще не менее пяти человек пострадали. В результате схода оползня, вызванного проливными дождями, в деревне Портачуэло в воскресенье утром восемь домов оказались завалены грязью и камнями.

Президент Колумбии Иван Дуке посетил место происшествия. Он заявил, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь и как можно скорее ликвидируют последствия схода оползня, который завалил не только деревню Портачуэло, но и участок Панамериканского шоссе. В результате оказалось прервано движение по автостраде, связывающей Колумбию с Эквадором.

А в индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Кроме того, из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек. Спасательные операции в провинции продолжаются.

Кроме того, сообщалось о мощном шторме, который ранее в этом месяце обрушился на американский штат Калифорния. Во время бури метеорологи насчитали более двух тысяч молний за пять минут, что стало новым рекордом за всю историю наблюдений.

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Тег Колумбия, жертвы, оползень, погибшие, деревня

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Источник:

ТАСС

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