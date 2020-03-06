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В Колумбии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

6 марта, 23:51

Елена Кузьмич

Министерство здравоохранения подтвердило информацию

В Колумбии зафиксировали первый в стране случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"Министерство здравоохранения Колумбии подтверждает первый случай обнаружения вируса COVID-19 на национальной территории", — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter ведомства.

Такжевирус нашли в Чили.

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Ранее первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Польше. Сейчас по всей стране в условиях карантина в связи с возможным заражением находятся 500 человек.

Напомним, что также по темпам распространения коронавируса Италия уже обогнала два главных очага инфекции – Китай и Южную Корею. Там только за сутки обнаружили 769 новых заболевших. Всего на Апеннинах насчитывается 3858 инфицированных.

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Напомним, чтобы предотвратить дальнейшее распространение эпидемии коронавируса, в Италии приостанавили все массовые мероприятия, ввели карантин в ряде городов и закрыли все учебные заведения.

Тем временем лидер секты "Церковь Иисуса Синчхонджи" попросил прощения за то, что его организация стала главным фактором стремительного распространения коронавирусной эпидемии в Южной Корее.

Добавим, что в ВОЗ рассказали, сколько ежемесячно требуется масок и перчаток для борьбы с коронавирусом. Специалисты считают, что нехватка защитных средств ставит под угрозу жизни людей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Колумбия пневмония заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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