В Конго межэтнический конфликт из-за похорон вождя унес более 500 жизней
Насилие было вызвано спором относительно погребения одного из вождей бануну, отметили местные чиновники
Более 500 представителей народности бануну погибли в результате столкновений конкурирующих этнических групп в Демократической Республике Конго.
Об этом сообщает Reuters.
"Более 500 представителей народности бануну погибли в Демократической Республике Конго в результате нападения со стороны представителей народности батенде в декабре", - говорится в сообщении.
В результате межэтнического конфликта более 19 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Почти 1000 зданий были разрушены и разграблены мародерами.
Насилие было вызвано спором относительно погребения одного из вождей бануну, отметили местные чиновники.
Ранее в результате столкновения в Конго погибли 18 мирных жителей.
Кроме того,ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, чтоожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола.
Также в минувшем году 250 военных улетели из Львова в Африку, чтобы там служить в составе миссии Организации Объединенных Наций. Пробудут они в Конго полгода.
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