В Конго перевернулся и загорелся автобус: десятки погибших

Фото: actualite.cd

До 30 человек увеличилось число погибших в результате автокатастрофы в Демократической Республике Конго (ДРК), где в воскресенье перевернулся и загорелся автобус. Как сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на представителя Международного комитета Красного Креста в городе Мбанза-Нгунгу Дэвида Нсиала, 39 человек пострадали.

"В настоящее время насчитывается 30 погибших, еще 18 (из 39) человек получили ожоги третьей степени", — проинформировал он.

Очевидцы передают, что водитель потерял управление, автобус съехал с трассы и перевернулся, в салоне начался пожар. В качестве причины трагедии называют превышение скорости.

На месте аварии. Фото: actualite.cd

Авария произошла утром возле города Мбанза-Нгунгу в 150 км от столицы ДРК Киншасы. Переполненный автобус направлялся туда из города Луфу. Пострадавшие были доставлены в больницу города Киквита, расположенного в 20 км от места ДТП. По словам врачей, проблема заключается в том, что имеющихся в их распоряжении лекарств и медицинских средств на всех раненых не хватает.

Ранее южноафриканская телекомпания И-эн-си-эй (eNCA) со ссылкой на власти страны сообщила о гибели 25 человек. Еще 57, согласно ее данным, получили травмы.

В пятницу в ДРК произошла автомобильная авария с участием грузовика, жертвами которой стали 11 человек.

Тем временем, стало известно, что после дорожной аварии в Чехии, в ходе которой по дороге в Брно перевернулся автобус с украинскими рабочими, были госпитализированы три, а не десять человек, как сообщалось изначально.

Напомним, на окраине Москвы произошла крупная дорожная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате пострадали двое граждан Украины, которых с места аварии эвакуировали на вертолете.

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