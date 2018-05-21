В Конго протестируют экспериментальную вакцину против вируса Эбола

В Демократической Республике Конго началась пробная вакцинация от болезни, которую вызывает вирус Эбола (БВВЭ). Таки мобразом в стране хотят остановить стремительное распространение болезни. Об этом сообщает The Guardian.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск распространения вируса Эбола в ДРК очень высок, и болезнь может переместиться в девять соседних стран.

Число погибших от болезни возросло до 26. Только один из них был в Мбандаке. Сейчас известно, что около 46 человек инфицированы.

Оле Илунга, министр здравоохранения страны, сказал, что вакцина первоначально будет ориентирована на "медицинский персонал, контакты больных и контакты контактов".

Вакцина, разработанная Merck, не лицензирована, но оказалась эффективной во время ограниченных испытаний в Западной Африке, где самая большая зарегистрированная вспышка Эбола убила 11 300 человек в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне с 2014 по 2016 год. Более 4000 доз находятся в ДРК и по словам чиновников, позже будут доставлены еще больше.

Это уже девятая вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго. Последний случай был зафиксирован в прошлом году. Два года тому назад в Западной Африке удалось справиться с наиболее массовой вспышкой этой болезни с тех пор, как вирус был выявлен в 1970-х годах. В 2014-2015 годах в таких странах, как Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия, от вируса Эбола погибли свыше 11,3 тысячи человек, еще 28,6 тысячи были инфицированы.

Как сообщалось, 17 мая случай болезни была зафиксирован в Мбандаке – крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким.

Ранее ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, что ожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола.