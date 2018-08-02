В Конго зафиксировали новую вспышку Эболы

Сегодня, 02:01

Вспышек Эболы в Демократической Республике Конго произошло вдвое больше, чем в любой другой стране

фото AFP
фото AFP

На востоке Демократической Республики Конго в среду у 4 людей подтвердилось заболевания лихорадкой Эбола.

Об этом говорится в заявлении министра здравоохранения страны.

"Анализы подтвердили вирус Эболы у четырех жителей восточной части Демократической Республики Конго. За несколько дней до этого другая вспышка эпидемии привела к смерти 20 человек в районе юго-западного города Мангина", – говорится в сообщении.

В то же время, по мнению министра, нет прямых доказательств, что это связано с последней большой вспышкой Эболы, начавшейся в апреле этого года за 2500 километров на северо-западе Конго.

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Это уже 10-я вспышка эпидемии Эбола в этом центральноафриканском государстве с 1976 года, когда вирус был впервые выявлен возле одноименной реки. Таким образом, вспышек Эболы в Демократической Республике Конго произошло вдвое больше, чем в любой другой стране.

Как сообщалось, 17 мая случай болезни была зафиксирован в Мбандаке – крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким. 

Ранее ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, что ожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола.
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Источник:

Reuters

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