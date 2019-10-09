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В Корее организовали необычные курсы для пенсионеров: видео

9 октября, 14:22

Пенсионеры учатся и учат другдруга обращаться со смартфонами и не только

Курсы для пенсионеров, чтобы научить их пользоваться гаджетами, организовали в Южной Корее. Власти Сеула устроили бесплатные уроки для тех, кому за 55.

Кто быстро сориентировался в электронных терминалах, смартфонах, компьютерах и планшетах – учит новеньких и получает за это зарплату. Недавно у авторов Проекта появились спонсоры теперь пенсионеры еще упражняются в съемках и редактировании видео. В Южной Корее гаджетами пользуется ли не все население. Еще в 2013 ом мобильные телефоны имели почти 80 процентов жителей страны.

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Тем временем украинские пенсионеры не отстают от корейских коллег. Ранее новости "Сегодня" писали о приятной тенденции – украинские пенсионеры путешествуют активнее, чем несколько лет назад, говорят представители туроператоров.

В тренде
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При этом, когда украинцы назвали оптимальный размер пенсии, оказалось что официальный и желаемый размеры пенсий существенно отличаются. Учитывая почти четырехкратный разрыв между официальным и желаемым размерами пенсий, только 8% опрошенных рассчитывают на то, что смогут достойно прожить на государственную пенсию.

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пенсионеры курсы гаджеты смартфоны

Источник: Сегодня

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