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В Косово выбрали новый парламент: результаты настораживают

8 октября, 16:53

Победа крайне правых сил может закончиться новым взрывом "пороховой бочки Европы"

Альбин Курти. REUTERS/Laura Hasani

Альбин Курти. REUTERS/Laura Hasani

Правительство Косово, где ранее решили создать регулярную армию, может возглавить ультраправый лидер Альбин Курти, что грозит началом новой эскалации на Балканах.

На досрочных выборах в парламент непризнанной республики, согласно данным обработки 99,84% бюллетеней, его движение "Самоопределение" заняло лидирующее место с 25,50% голосов, всего на 5439 голосов обогнав либералов из Демократического союза Косова (24,82%).

Пару тысяч бюллетеней, которые остаются необработанными, уже не смогут существенно повлиять на исход народного волеизъявления.

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Третье место досталось Демократической партии Косова (21,23%), глава которой и лидер непризнанной республики Хашим Тачи уже признал поражение своей политсилы.

Также в парламент проходит "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная (11,57%), отставка которого и стала причиной внеочередных выборов в Косово.

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Харадинай сложил полномочия из-за интереса, проявленного к нему Специальным Гаагским трибуналом по расследованию военных преступлений в Косово. Несмотря на то, что Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии уже дважды его оправдал, Харадиная вновь вызвал на допрос в качестве подозреваемого в военных преступлений против сербского населения во время войны в 1999 году.

Напомним, что отношения Косово с Сербией то и дело грозят стать причиной нового военного конфликта на Балканском полуострове. Например, полгода назад сербский президент Александр Вучич приказал привести армию и полицию в состояние полной боеготовности из-за операции Косово в районах севере, где проживают сербы.

Ранее "Сегодня" пообщались с миротворцем, который участвовал в миссии в Косово, и попросили его сравнить этот конфликт с происходящим на Донбассе.

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выборы Косово парламент ультраправые

Источник: ТАСС

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