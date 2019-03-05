В Коста-Рике конфисковали более 1,4 тонны кокаина
Перехваченная партия, по данным властей страны, оказалось самой крупной с начала года
Возле южного побережья Коста-Рики сотрудники береговой охраны перехватили быстроходный катер, который доставлял крупную партию наркотиков. Из судна изъяли более 1,4 тонны кокаина, сообщили в МВД центральноамериканской республики.
Как выяснилось, контрабандный груз сопровождали трое колумбийцев. Во время преследования мужчины сбросили пакеты с кокаином в море и причалили к берегу. После этого они попытались убежать, однако их задержали правоохранители.
По данным властей Коста-Рики, перехваченная партия кокаина оказалось самой крупной из тех, что были конфискованы в стране с начала года.
Ранее в США изъяли рекордную партию наркотиков, которую должны были доставить в Австралию в двух больших контейнерах под видом аудиооборудования. Среди изъятых веществ: более полторы тонны метамфетамина, 25 килограммов кокаина и еще 5 тонн героина. Общую стоимость контрабанды оценили почти в миллиард долларов.
Напомним, что прошлым летом американская береговая охрана изъяла у контрабандистов около 24 тонн кокаина на сумму в 729 млн долларов, который наркоторговцы везли из стран Центральной и Южной Америки.
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Среди изъятых веществ: более полторы тонны метамфетамина, 25 килограммов кокаина и еще 5 тонн героина