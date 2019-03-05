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В Коста-Рике конфисковали более 1,4 тонны кокаина

Сегодня, 08:02

Перехваченная партия, по данным властей страны, оказалось самой крупной с начала года

Фото: Pixabay
В Коста-Рике конфисковали более 1,4 тонны кокаина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d77/d59/5c5d77d59d171.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d77/d59/5c5d77d59d171.jpg Другие страны Перехваченная партия, по данным властей страны, оказалось самой крупной с начала года

Возле южного побережья Коста-Рики сотрудники береговой охраны перехватили быстроходный катер, который доставлял крупную партию наркотиков. Из судна изъяли более 1,4 тонны кокаина, сообщили в МВД центральноамериканской республики.

Как выяснилось, контрабандный груз сопровождали трое колумбийцев. Во время преследования мужчины сбросили пакеты с кокаином в море и причалили к берегу. После этого они попытались убежать, однако их задержали правоохранители.

По данным властей Коста-Рики, перехваченная партия кокаина оказалось самой крупной из тех, что были конфискованы в стране с начала года.

Ранее в США изъяли рекордную партию наркотиков, которую должны были доставить в Австралию в двух больших контейнерах под видом аудиооборудования. Среди изъятых веществ: более полторы тонны метамфетамина, 25 килограммов кокаина и еще 5 тонн героина. Общую стоимость контрабанды оценили почти в миллиард долларов.

Напомним, что прошлым летом американская береговая охрана изъяла у контрабандистов около 24 тонн кокаина на сумму в 729 млн долларов, который наркоторговцы везли из стран Центральной и Южной Америки.

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Тег Коста-Рика, наркотики, кокаин, береговая охрана

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Источник:

ТАСС

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