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В Коста-Рике обнаружили первого больного новой пневмонией

7 марта, 00:39

Елена Кузьмич

Страна с января готовилась к тому, чтобы противодействовать этому новому вирусу

Первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Коста-Рике. Об этом сообщил в своем Twitter президент республики Карлос Альварадо.

"Коста-Рика подтверждает свой первый случай заражения коронавирусом COVID-2019, — говорится в сообщении. — Страна с января готовилась к тому, чтобы противодействовать этому новому вирусу. Мы призываем следить за официальной информацией министерства здравоохранения". Сведений о личности пациента пока обнародовано не было.

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Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире подтверждены 95 333 случая заражения, из которых 80 565 – в Китае, а 14 768 – за его пределами. Умерли 3015 человек в Китае и 267 – по всему миру.

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Отметим, в Украине пока официально подтвержден один случай заражения новый коронавирусом. Подробней в нашем сюжете:

Добавим, что во Львове из-за угрозы распространения коронавируса пациентов с повышенной температурой врачи будут осматривать в отдельных кабинетах поликлиник.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Коста-Рика пневмония заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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