В Кремле назвали задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси "безосновательным"

Путин и Лукашенко еще не общались по поводу громкого задержания

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание боевиков ЧВК Вагнера в Минске, которое состоялось 29 июля.

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Спикер российского президента говорит, что Владимир Путин и Александр Лукашенко не общались с момента громкого задержания, однако Россия будет требовать освободить задержанных.

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"Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, это однозначно", — цитирует Пескова ТАСС.

"Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены", — добавил пресс-секретарь Путина.

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Также Песков отметил, что к задержанным еще не пустили российских консулов, и выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.

Отметим, что российский писатель Захар Прилепин, который воевал на Донбассе, узнал среди задержанных в Беларуси бойцов своего батальона.

Как известно, Следственный комитет Беларуси задержал 33 россияна из ЧВК Вагнера по подозрению к приготовлению к массовым беспорядкам. Многие из них воевали на Донбассе. Потому украинская сторона обратилась к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

Беларусь передала украинской стороне список задержанных под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера для проверки, не совершали ли они преступлений на территории Украины.

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