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В Кремле опровергли информацию о гибели российских солдат в Сирии

2 мая, 08:20

Ранее информресурсы повстанцев утверждали, что солдаты из российского военного контингента были уничтожены

Фото: AFP

В Минобороны России опровергли информацию о гибели четырех российских военных в Сирии. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

"За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи", — говорится в сообщении.

Кроме того, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что начала апреля боевики 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим и позиции сирийских войск в провинции Латакия с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня, но все атаки были отражены.

Напомним, ранее информресурсы повстанцев утверждали, что солдаты из российского военного контингента в северной части провинции Хама были уничтожены.

А 13 марта российские бомбардировщики нанесли удар в сирийской провинции Идлиб, который находится в зоне деэскалации под контролем боевиков, связанных с группировкой "Аль-Каида". По данным Сирийской обсерватории по правам человек, жертвами авианалета стали не менее 13 мирных жителей, включая шестерых детей, и еще порядка 60 пострадали. Этот обстрел правозащитники называют самым мощным за последние несколько месяцев, утверждая, что не менее 12 воздушных ударов было нанесено по жилым районам города.

Ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке и "не видят материальной выгоды" от взаимодействия с Москвой.

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Тег Россия, Сирия, гибель, военные, погибшие, опровержение

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Источник:

ТАСС

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