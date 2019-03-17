В Кремле заявили о переговорах с США по Венесуэле
Переговоры, по данным российского МИД, запланированы на 19 марта
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что обсудит ситуацию в Венесуэле со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом. Встреча запланирована на 19 марта в Риме.
"Переговоры состоятся 19 марта. Это запланированный контакт, не спонтанная встреча", — сказал дипломат.
Отметим, что ранее Госдепартамент анонсировал встречу Рябкова и Абрамса, на которой стороны обсудят ухудшение ситуации в Венесуэле.
Напомним, 12 марта правительство Мадуро дало американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.
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