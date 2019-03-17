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В Кремле заявили о переговорах с США по Венесуэле

Сегодня, 11:36

Переговоры, по данным российского МИД, запланированы на 19 марта

Фото: Getty Images
В Кремле заявили о переговорах с США по Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/79f/305/5c779f305b921.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/79f/305/5c779f305b921.jpg Другие страны Переговоры, по данным российского МИД, запланированы на 19 марта

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что обсудит ситуацию в Венесуэле со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом. Встреча запланирована на 19 марта в Риме.

"Переговоры состоятся 19 марта. Это запланированный контакт, не спонтанная встреча", — сказал дипломат.

Отметим, что ранее Госдепартамент анонсировал встречу Рябкова и Абрамса, на которой стороны обсудят ухудшение ситуации в Венесуэле.

Напомним, 12 марта правительство Мадуро дало американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны. 

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

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Тег Россия, Венесуэла, США, переговоры, кризис

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Источник:

ТАСС

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