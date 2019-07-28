В крупнейшем аэропорту Канады разоблачили сеть наркоторговцев

В результате спецоперации удалось арестовать 11 человек

Фото: полиция города Китченер.

Канадские правоохранители разоблачили двух сотрудников международного аэропорта Торонто, которые завозили в страну наркотики.

Об этом сообщили в отделении Королевской канадской конной полиции города Китченер, которое возглавляло расследование.

Отмечается, что в результате спецоперации удалось арестовать 11 человек, двое из которых были сотрудниками известной туристической компании в аэропорту Торонто.

В целом против злоумышленников выдвинуто более 40 обвинений.

Во время обысков правоохранители изъяли около 400 тыс. долл. наличными, три автомобиля и более 40 кг наркотиков, уличная цена на которые достигает 10 млн долл.

По информации полиции, руководство туристической компании, сотрудники которой попали под подозрение, всячески сотрудничало с правоохранительными органами.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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