В крупнейшем аэропорту Канады разоблачили сеть наркоторговцев
В результате спецоперации удалось арестовать 11 человек
Канадские правоохранители разоблачили двух сотрудников международного аэропорта Торонто, которые завозили в страну наркотики.
Об этом сообщили в отделении Королевской канадской конной полиции города Китченер, которое возглавляло расследование.
Отмечается, что в результате спецоперации удалось арестовать 11 человек, двое из которых были сотрудниками известной туристической компании в аэропорту Торонто.
В целом против злоумышленников выдвинуто более 40 обвинений.
По информации полиции, руководство туристической компании, сотрудники которой попали под подозрение, всячески сотрудничало с правоохранительными органами.
Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.
Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.
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