В крупнейшем городе Индии из-за дождей рухнул дом: есть погибшие

Живыми из-под завалов в Мумбаи удалось извлечь лишь восемь человек

Фото: AFP

В Индии непогода продолжает отнимать жизни – вчера 14 человек погибли в результате обрушения дома в штате Химачал-Прадеш, а сегодня после сильных ливней четырехэтажное здание рухнуло в городе Мумбаи, крупнейшем в стране.

Жертвами коллапса стали не менее семи человек, и еще предположительно около четырех десятков остаются погребенными под завалами в результате случившегося.

















На месте обрушения идет поисково-спасательная операция. Пока что спасателям удалось извлечь живыми восемь человек.

Инцидент произошел в районе Донгри. По данным журналистов, рухнувшему зданию около 100 лет.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину произошедшего, но коллапс здания мог случиться из-за мощных муссонных ливней, которые прошли в городе.

Напомним, что по последним данным жертвами сезонных ливней в Индии пока что считают 51 человек. Сезон муссонов обычно длится в стране с июня по сентябрь.

Мы также писали, что от непогоды в Индии пострадал национальный парк Казиранга, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть парка относится к бассейну реки Брахмапутры, уровень воды в которой в минувшие дни постоянно повышался.

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