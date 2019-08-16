В Кыргызстане арестовали банковские счета и имущество семьи Атамбаевых

Наложен арест на имущество, ценные бумаги, акции, на все расчетные счета в банках республики

/ Фото: AFP

Счета экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в 25 коммерческих банках республики арестованы в рамках уголовных дел против бывшего главы государства, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

"В рамках расследования уголовных дел, фигурантом которых является бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, наложен арест на имущество, ценные бумаги, акции, на все расчетные счета в банках республики. Арестованы счета в 25 банках, принадлежащие Атамбаеву, его супруге Раисе, а также ряду предприятий и фирм, принадлежащих семье экс-президента", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, также наложен арест на ряд компаний и организаций, принадлежащих семье Атамбаева, в числе которых ОАО "Кыргызавтомаш" (бывший Фрунзенский автосборочный завод – Ред.), телеканал "Апрель", ОАО "Медиа Форум" и Общественный фонд "Апрель".

Согласно данным Генпрокуратуры, на балансе ОАО "Кыргызавтомаш" значатся более 20 квартир и один многоквартирный дом в Бишкеке, земельные участки, участок железной дороги, цеха, магазины и нежилые помещения.

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Под арестом также жилой дом в селе Арашан (20 км от Бишкека), жилой дом в столице, одна квартира, восемь автомобилей, четыре земельных участка, пастбища, многолетние насаждения и оздоровительный центр.

В ведомстве отметили, что в общей сложности наложен арест на 120 объектов имущества экс-президента.

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Также сообщается, что супруга Алмазбека Атамбаева Раиса стала фигуранткой уголовного дела.

"Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня", - сказала Атамбаева журналистам в пятницу. По ее словам, оно связано с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасом Арабаевым.

"Я знала, что политика – грязное дело. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться", - добавила Атамбаева.

Напомним, 7 августа в селе Кой-Таш, в 20 километрах от Бишкека, спецназ Госкомитета нацбезопасности проводил операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу девять человек.

Позже появилась информация, что спецназ Кыргызстана задержал экс-президента Атамбаева .

По решению суда экс-президент как минимум до 26 августа помещен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности.

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