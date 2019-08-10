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В Кыргызстане арестовали сторонников Атамбаева

Сегодня, 09:09

Мужчин поместили в изолятор временного содержания в Бишкеке

/ Фото: Александр Яремчук

В Кыргызстане двух сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Бишкека в рамках расследования дела о захвате в заложники спецназовцев, предпринявших попытку задержания экс-главы республики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

"В рамках расследования по фактам захвата сотрудников ГКНБ в заложники и организации массовых беспорядков представители штаба СДПК (Социал-демократическая партия, основанная Атамбаевым — ред.) Алга Кылычев и Амантур Жамгырчиев водворены в изолятор временного содержания ГУВД г. Бишкек", — говорится в сообщении.

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Напомним, что Атамбаеву могут предъявить обвинение в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, поскольку, по словам самого Атамбаева, он стрелял в спецназовцев, когда те приехали штурмовать его дом.

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Ранее сообщалось, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан. В операции в селе Кой-Таш, где находится дом бывшего главы государства, принимали участие около 2 тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Ею руководил лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

В селе Кой-Таш под Бишкеком горели машины, возле особняка звучали выстрелы, сообщали очевидцы. По их данным, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины

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Источник: ТАСС

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