В Кыргызстане арестовали имущество Атамбаева

/ Фото: AFP

В Кыргызстане по решению суда арестовано имущество бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в том числе его телеканал "Апрель" и АО "Медиа-Форум".

В здании "Медиа-Форума" в Бишкеке находится штаб-квартира основанной Атамбаевым Социал-демократической партии и студия телеканала "Апрель". Канал освещал штурм дома экс-президента в селе Кой-Таш в 20 км под Бишкеком. Дом штурмовали спецназовцы, которые должны были Атамбаева задержать. Эфирное вещание "Апреля" было прервано, журналисты продолжали вещание в интернете.

Также следствие намерено допросить сторонников экс-президента. 9 августа вызовы на допрос получили депутаты фракции СДПК в парламенте Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина, а также бывший депутат парламента республики Равшан Жээнбеков.

Члена политсовета партии Фарида Ниязова задержали по уголовному делу о захвате заложников в доме Атамбаева. Сторонники экс-президента в день штурма захватили нескольких бойцов спецназа. Кроме Фаридова был задержан начальник Кыяс Смалиев. Член СДПК Кундуз Жолдубаева, которую допросили два раза в течение суток, проходит по делу в качестве свидетеля. Все они входят в Народный штаб, созданный в конце июля в поддержку Атамбаева.

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В МВД для допроса также был вызван сын экс-президента Сейитбек Атамбаев.

Сейчас он находится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности, где пробудет до 26 августа.

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Напомним, что Атамбаеву могут предъявить обвинение в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, поскольку, по словам самого Атамбаева, он стрелял в спецназовцев, когда те приехали штурмовать его дом.

Ранее сообщалось: в четверг, 8 августа, утром после объявления властями Кыргызстана о проведении экстренных мер, возле резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева собралось около 4 тысяч сторонников. Они продолжают удерживать шесть бойцов спецподразделения "Альфа" Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и готовы отражать новые попытки штурма.

Алмазбек Атамбаев на видео обратился к властям республики. Попытку его задержания он назвал незаконной и неконституционной.

7 августа в селе Кой-Таш, в 20 километрах от Бишкека, спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу 9 человек.

27 июня, парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что снимает с него иммунитет от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

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