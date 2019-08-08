В Кыргызстане второй раз за сутки штурмуют дом экс-президента

Сторонники Алмазбека Атамбаева пытаются противостоять спецназу – кидают в них камни и палки

Спустя менее суток после штурма дома бывшего главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области страны спецназ во второй раз предпринял попытку задержать экс-президента.

"Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты", — сообщили в штабе Атамбаева 8 августа.

В то же время, сторонники бывшего главы государства противостоят сотрудникам спецназа – кидают в них камни и палки.

Реклама

"Это уже вторая попытка штурма за сутки", — подчеркнул представитель штаба экс-президента.

В тренде Samsung представила два смартфона Galaxy Note 10: краткий обзор и фото

Он добавил, что на этом фоне в Бишкеке отменили многотысячную акцию в поддержку Атамбаева – участники митинга возвращаются в Кой-Таш.

Напомним, 7 августа к дому Алмазбека Атамбаева под Бишкеком стянули силовиков, чтобы его задержать. Первая волна штурма оказалась неудачной, после чего спецназ отступил, а экс-глава государства потребовал от своего преемника Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента уйти в отставку.

27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева – его подозревают в незаконном обогащении, завладении земельным участком, причастности к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита. Экс-президент все обвинения отрицает.

В результате беспорядков более полусотни человек получили травмы – 31 из них находятся в больницах, а один спецназовец погиб.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама