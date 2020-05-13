В Латинской Америке бушует еще одна эпидемия: переболели более трех млн человек

В странах Латинской Америки бушует лихорадка денге.

Об этом сообщает Reuters.

Распространение лихорадки началось в конце 2018 года. По данным Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), в 2019 году число случаев заражения денге в Северной и Южной Америке достигло 3,1 млн человек, от лихорадки погибло более 1500 человек.

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По данным ПАОЗ, лихорадка денге в легких формах напоминает грипп, в тяжелых протекает с сильными болями в животе, приводит к утечке плазмы, накоплению в организме жидкости, острым кровотечениям и нарушениям функций внутренних органов. Передача происходит посредством укусов комаров. Лечения подобного рода инфекции не существует.

Напомним, что ранее в одной из самых туристических стран мира объявили эпидемию.

Как сообщалось, в начале 2017 года фармацевтическая корпорация Sanofi приступила к применению первой в мире вакцины против денге. Наиболее масштабное ее использование началось на Филиппинах, где были привиты в том числе около 830 тыс. школьников. Через некоторое время 14 детей скончались. Впоследствии производитель признал, что даже после прививки человек может заболеть другим типом лихорадки денге, и в таком случае болезнь приобретает крайне тяжелые, а порой и смертельные формы.

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