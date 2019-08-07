Рига, Латвия / Фото: Depositphotos

В Латвии жену и детей экс-вице-премьера Кыргызстана подозревают в отмывании средств https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.jpg 2019-08-07T08:23:00+03:00 Другие страны Правоохранительные органы страны уже открыли уголовное дело

В Латвии жену и детей бывшего вице-премьера Кыргызстана Дуйшенбека Зилалиева подозревают в причастности к отмыванию денежных средств. Открыто уголовное дело, сообщили в пресс-центре киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"Данное дело возбуждено на основании информации, полученной из Финансовой разведки Латвии. По информации латвийского Национального бюро Интерпола, супруга бывшего кыргызского чиновника открыла банковские счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей", — говорится в сообщении.

Потом на эти счета были переведены значительные денежные суммы, в связи с чем латвийская сторона обратилась к Киргизии с просьбой о "предоставлении информации" в отношении Зилалиева и его жены.

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Отметим, что экс-вице-премьера Кыргызстана ранее уже приговаривали на родине к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания условно с испытательным сроком на два года за ложное сообщение о взрывном устройстве. Кроме того, против него было возбуждено дело по статье "Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение".

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Ранее мы сообщали, что бывший президент Аргентины и ее дети предстали перед судом. Сенатора и экс-президента Кристину Фернандес де Киршнер и ее детей Флоренсию и Максимо Киршнер подозревают в отмывании 80 млн долларов.

Также мы писали, что итальянский предприниматель Анджело Проетти был признан виновным в отмывании денег и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

Кроме того, назван ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков.

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