В Лиге арабских государств призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Генсек ЛАГ указал на опасность атак Турции на территорию Сирии

/ Фото: Reuters

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт обратился к Анкаре с призывом свернуть операцию "Источник мира" и вывести войска с сирийской территории. Такую информацию передает агентство Associated Press.

Заявления Ахмеда Абуля Гейта прозвучали на экстренном саммите ЛАГ, собранном по инициативе Египта в связи с началом операции Турции.

Генсек ЛАГ подчеркнул, что операция уже привела к исходу мирного населения из своих домов, и указал на опасность того, что действия Турции могут поставить под угрозу предыдущие достижения в борьбе против террористической группировки "Исламское государство".

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Отметим, тем временем иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры около границы с Турцией. Отмечается, что учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан. В маневрах участвуют подразделения быстрого реагирования с использованием вертолетов. Учения проходят в присутствии главнокомандующего ВС Ирана Абдулрахима Мусави.

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Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений.

Ранее мы сообщали, что вооруженные силы Турции ликвидировали 277 бойцов курдских формирований в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии.

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