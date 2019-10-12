В Лиге арабских государств призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт обратился к Анкаре с призывом свернуть операцию "Источник мира" и вывести войска с сирийской территории. Такую информацию передает агентство Associated Press.
Заявления Ахмеда Абуля Гейта прозвучали на экстренном саммите ЛАГ, собранном по инициативе Египта в связи с началом операции Турции.
Генсек ЛАГ подчеркнул, что операция уже привела к исходу мирного населения из своих домов, и указал на опасность того, что действия Турции могут поставить под угрозу предыдущие достижения в борьбе против террористической группировки "Исламское государство".
Отметим, тем временем иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры около границы с Турцией. Отмечается, что учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан. В маневрах участвуют подразделения быстрого реагирования с использованием вертолетов. Учения проходят в присутствии главнокомандующего ВС Ирана Абдулрахима Мусави.
Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений.
Ранее мы сообщали, что вооруженные силы Турции ликвидировали 277 бойцов курдских формирований в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии.
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