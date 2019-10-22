В Ливане армия разместила посты в Бейруте, где проходят акции протеста

Фото: REUTERS/Omar Ibrahim

Ливанские военнослужащие разместились вокруг центральных кварталов Бейрута,где проходят митинги. Армейские патрули заняли позиции у эстакады Ринг на спуске проспекта Бишара Хури к площади Пляс Этуаль. Механизированная колонна проследовала также на площадь Сасин в христианском квартале Ашрафия, где проходит в эти часы другая многочисленная демонстрация.

Присутствие военнослужащих на улицах столицы усилено по просьбе премьер-министра Саада Харири, который обратился к командующему армией генералу Джозефу Ауну с призывом обеспечить защиту участников мирных акций протеста.

По сведениям телеканала MTV, военные пресекли попытку мотоциклистов с флагами шиитского движения "Амаль" и партии "Хезболлах" проехать в центр города. Колонна байкеров была остановлена на пересечении проспекта Бишара Хури с улицей Моно. Ранее мотоциклисты проехали по западным кварталам Бейрута, насторожив местных жителей.

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Руководство "Амаль" и "Хезболлах" заявило о своей непричастности к этой акции. Шиитские активисты, также как сторонники движения "Аль-Мустакбаль", которое возглавляет Харири, и пропрезидентского Свободного патриотического движения в манифестациях не участвуют.

Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что требование демонстрантов об отставке коалиционного правительства в Ливане и проведении досрочных парламентских выборов не является выходом из кризисной ситуации. "Те, кто добиваются отставки кабинета, напрасно теряют время, потому что к власти придут представители тех же политических сил", — сказал он.

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Протесты в Ливане вспыхнули 17 октября из-за решения правительства ввести налог на телефонные звонки через WhatsApp и другие мессенджеры. Власти быстро отменили это решение, однако протесты с тех пор так и не утихают.

А тем временем власти Чили второй день подряд вводят комендантский час в столице из-за протестов, которые переросли в беспорядки. Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.

А участников "Майдана" в Гонконге покрасили в синий цвет.

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