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В Ливане назначили нового премьера

1 сентября, 04:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Восстанавливать страну после взрывов в Бейруте будет бывший посол в ФРГ

В Ливане формированием нового правительства займется назначенный 31 августа премьер-министром Мустафа Адиб, бывший посол страны в ФРГ. Об этом сообщает DW со ссылкой на офис президента Ливана.

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В речи по поводу вступления в должность Адиб заявил, что в Ливане "необходимо за рекордное время сформировать правительство и немедленно начать приводить в жизнь реформы".

Он также пообещал приложить все усилия, чтобы страна получила международную финансовую помощь, заявив, что что его первым шагом на посту премьер-министра станут переговоры с Международным валютным фондом.

Мустафа Адиб – относительно малоизвестный ливанский политик. Его предшественник Хасан Диаб, который временно исполнял обязанности главы правительства Ливана, ушел в отставку после взрывов аммиачной селитры в порту Бейрута, в результате которых погибли более 180 человек и была разрушена половина ливанской столицы, что значительно усилило политический и экономический кризис в стране.

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После взрывов в порту Бейрута 4 августа в Ливане прошли массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Протестующие, в частности, обвиняли правительство в коррупции и некомпетентности, что, по их мнению стало одной из причин взрывов в столице.

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Ливан правительство премьер-министр
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