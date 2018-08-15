В Ливии 45 человек приговорили к расстрелу за убийства демонстрантов в Триполи в 2011 году

Ливийский суд в среду вынес смертные приговоры в отношении 45 полицейских, открывших огонь по демонстрантам в Триполи в 2011 году во время массовых беспорядков против тогдашнего лидера страны Муаммара Каддафи, сообщает министерство юстиции Ливии.

Приговоренные будут расстреляны, говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что 22 человека, проходивших по этому делу, были оправданы, еще 54 приговорены к пяти годам тюрьмы.

В 2011 году вслед за массовыми беспорядками в Ливии разгорелась гражданская война, которая привела к отстранению Каддафи от власти и его убийству.

Напомним, в Ливии захватили одного из лидеров "Аль-Каиды". Главаря террористов удалось захватить, когда у его группы закончились боеприпасы. 59-летний бен Каму — один из самых авторитетных главарей "Аль-Каиды". Он уехал из Ливии в 1980-х годах, был личным водителем Усамы бен Ладена в Судане.

Его схватили военные США и поместили в тюрьму Гуантанамо, а в 2007 году экстрадировали обратно в Ливию, где он тоже пребывал в заключении. В 2011 году террорист сбежал из тюрьмы и основал в Дерне экстремистскую группировку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ираке были казнены 38 человек, состоявших в террористических организациях Исламское государство и "Аль-Каида". Казнь прошла в городе Эн-Насирия. Все казненные были иракцами, а один из них также имел гражданство Швеции.

Также в Ираке россиянина, чье имя не называется, приговорили к смерти за участие в ИГИЛ. Он был задержан в ходе операции по освобождению Мосула после того, как израсходовал все свои боеприпасы.