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Ливийская народная армия нанесла первые авиаудары по Триполи

Сегодня, 02:45

Правительственные войска объявили о контрнаступлении

Фото: AFP
Ливийская народная армия нанесла первые авиаудары по Триполи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a8d/194/5caa8d194e5a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a8d/194/5caa8d194e5a3.jpg Другие страны Правительственные войска объявили о контрнаступлении

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара заявила, что в воскресенье нанесла первый воздушный удар по пригороду Триполи, передают западные СМИ.

В свою очередь бойцы признанного международным сообществом правительства национального согласия Ливии под руководством Файеза Сараджа объявили контрнаступление по защите ливийской столицы.

Полковник правительственных войск Мухаммед Гнуну сообщил журналистам, что контрнаступление, получившее название "Вулкан гнева", было направлено на "очистку всех ливийских городов от агрессивных и незаконных сил".

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В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с Хафтаром.

Между тем, командование американских сил в Африке объявило о временном выводе военнослужащих США из Ливии. Заявление об этом сделано сегодня, 7 апреля, на фоне боев за аэропорт столицы страны Триполи, который пытаются захватить войска бывшего сподвижника Муаммара Каддафи Халифы Хафтара.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления своих войск на столицу Ливии.

Согласно официальному сообщению Командования американских сил, из Ливии выводится военный персонал, задействованный в охране дипломатических миссий, борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе. Численность и состав эвакуированного персонала не сообщается, так же как и страны, куда будут выведены военные. Командующий американскими силами в регионе генерал Волдхаузер сообщил, что в стране наблюдается сложная и непредсказуемая ситуация.

Ранее мы писали, что совет Безопасности ООН обратился с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения. Об этом говорится в заявлении совета по итогам экстренного закрытого заседания по Ливии.


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Тег Ливия, триполи, войска, авиаудар

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